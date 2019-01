Kamaak, duo campano electro-pop in un live: l'appuntamento alla Fabbrica 102

Suoni ipnotici, crescendo intensi, un sapore pop che si evolve e affascina, un carisma assolutamente bizzarro quello che caratterizza Kamaak, progetto musicale inedito attualmente attivo a Milano e che sarà protagonista alla fabbrica 102 sabato 19 gennaio a partire dalle 23.

Kamaak è un duo electro-pop nato a Milano nel 2017 e fondato da Stella Manfredi (violino) e Luigi Castiello (basso&elettronica). I due musicisti napoletani, formatisi nei conservatori San Pietro a Majella di Napoli e Domenico Cimarosa di Avellino, partono dalla formazione accademica spostando la loro attenzione verso la sperimentazione. Un lungo lavoro di ricerca, quello del duo, che da suoni canonici arriva a combinare modi e mondi espressivi in maniera unica e caratterizzante.

Il violino viene estrapolato dal suo contesto classico e tradizionale, ma al tempo stesso ne conserva fortemente i caratteri, per essere manipolato con gli strumenti dell’elettronica. Lo stesso avviene con il basso e il contrabbasso di Luigi Castiello, il cui suono viene decostruito ed elaborato in sinergia con il violino; il tutto avviene in una dimensione electro-pop-folk, sulla scia di grandi maestri come Morricone, Apparat, Trentmoller e Modeselector. Tra i primi lavori troviamo Gelsomina’s Theme un brano inedito per violino ed elettronica, composto in memoria di Gelsomina Verde una giovanissima vittima della camorra torturata e uccisa.

Per il loro nuovo singolo Incipit (Film-maker Dario De Simone/Editing Nadia Rubano) che uscirà a ottobre, sono state utilizzate cinque location campane differenti, dai Monti Lattari, all spiagge di Varcaturo, il Lago Gallo nel casertano, le campagne di Ponticelli; tutti luoghi straordinariamente affascinanti che rispecchiano le origini di Kamaak e contornano la loro musica. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.