"Get the Bounce!", i Jumpin'up presentano il nuovo album swing al Teatro Jolly

Il 30 aprile al Teatro Jolly si terrà il concerto della combo band palermitana Jumpin'up, che per l’occasione presenterà il nuovo album Get The Bounce!, dedicato a chi ascolta e balla i vari stili a base di Swing americano a cavallo tra gli anni 40 e 50.

In questa nuova produzione la band siciliana, già nota in ambito europeo da più di 13 anni, ha interpretato ben 19 classici per gli amanti e ballerini professionisti delle swinging ballroom internazionali. La band capitanata dalla voce di Tony Marino ha scelto brani dal filone Swing Jazz, passando dall'Old Rhythm 'n' Blues, e fino al Rock'n'roll. La scelta del titolo Get The Bounce! Ammicca proprio a quel termine "Bounce" (rimbalzo) noto nell'ambito dei ballerini professionisti e che è la chiave fondamentale degli stili del ballo Swing.

L'album registrato in presa diretta ed esclusivamente con attrezzature analogiche, include brani di compositori e band leaders che hanno cavalcato il periodo d'oro dello swing americano, come Sy Oliver, Calvin Boze, Tiny Bradshaw, oltre a riproporre brani originariamente interpretati da artisti come Sam Butera, Big Joe Turner, Jimmie Lunceford, Tiny Grimes, Jimmy Rushing, Bullmoose Jackson, Louis Jordan e molti altri.

Il sound dei Jumpin'up è maturato nel corso del tempo, ed in questo 4° album si evince come l'attenzione esecutiva relativa allo stile musicale a cui si fa riferimento si sia consolidato a livelli interpretativi e di suono, con il giusto rispetto per un linguaggio ben preciso. Nell'album vi sono anche un paio di special guest, il noto cantante inglese di rhytm&blues Jackson Sloan, ed inoltre la cantante Ylenia Mannisi.