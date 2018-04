Jorge Rossy Vibes trio feat Al Foster in concerto, il live sul palco del Tatum Art

Tre uomini, tre storie musicali, un unico concerto in una sera in esclusiva a Palermo. Il Jorge Rossy vibes trio feat Al Foster si esibisce il 26 aprile alle 19,30 e alle 21,30, del nuovo appuntamento della rassegna “Jazz Vanguard” al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38.

Jorge Rossy al vibrafono, Doug Weiss al basso e Al Foster alla batteria accompagneranno il pubblico in una serata di pura musica jazz per intenditori. L’ingresso costa 10 euro per il turno delle 19,30, 15 euro per lo show delle 21,30. Jazz Vanguard tornerà il 15 maggio con l’Aaron Goldberg Trio. L’ingresso ai concerti al Tatum Art per la rassegna “Jazz Vanguard” costa 10 euro il turno delle 19,30, 15 euro il turno delle 21,30.