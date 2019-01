Dall'America a ritmo di jazz, Jonathan Kane in concerto sul palco del Ridotto dello Spasimo

Definito “Vulcanico” dal Rolling Stone Magazine, cofondatore degli Swans e batterista di LaMonte Young e February, Jonathan Kane è un treno shuffle, difficile da fermare. Si preannuncia pieno shuffle ed unico nel suo genere il concerto di questa settimana inserito nella rassegna della Fondazione the Brass Group “Brass at Spasimo” con il coordinamentoe artistico di Vito Giordano e Fabio Lannino. Il New York Times scrive di lui "il batterista Jonathan Kane si trova dappertutto, tra Sonic Youth e Steve Reich, interessato al crocevia della nuova musica iconoclasmica e rock sperimental”. Direttamente dall’America, Jonathan Kane si esibirà con il suo gruppo Blues Combo al Ridotto dello Spasimo venerdì 11 e sabato 12 gennaio ore 21.35.

Jonathan ha una storia intensa alle spalle piena di arte e di musica, oltre ad essere figlio d’arte. Storica la foto del padre, uno dei più grandi fotografi mondiali, Art Kane, “Harlem 1958”, conosciuta come A Great Day in Harlem con 57 jazzisti raccolti davanti ad un palazzo di New York ed il cui 60° anniversario è stato appena celebrato. Kane si esibirà alla batteria, accompagnato sul palco da Umberto Porcaro alla chitarra elettrica, da Fabio Lannino al basso elettrico e Luciano Monterosso all’armonica. Un gruppo di amici storici che faranno vivere con un divertimento assicurato, un viaggio in chiave blues a tutti i presenti. Kane ha iniziato la sua carriera professionale al liceo nel 1974. Insieme al fratello, l'armonicista Anthony Kane, hanno formato la Kane Bros. Blues Band, lavorando nei club della costa orientale e aprendo concerti per Muddy Waters, James Cotton, Willie Dixon e molti altri grandi del blues.

Kane ha anche girato e registrato con Dave Soldier, The Kropotkins, Gary Lucas, Transmission, Elliott Sharp, Soldier String Quartet, John Zorn, Jean-Francois Pauvros, Jac Berrocal e Tony Hymas. Ha anche composto musiche per i coreografi Bebe Miller, Lisa Fox e Wally Cardona. Il costo del biglietto è di euro Biglietto Intero 10€ + diritti di prevendita, ridotto Under30 7,5€ + diritti di prevendita.