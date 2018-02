Rock e blues sulle note dei Jomaroda, il concerto al Vintage Club fino a tarda notte

Sabato 17 febbraio alle 22 musica rock e blues al Vintage Club con il concerto dei Jomaroda, band palermitana formata da Laura Cascino alla voce, Joey Vinci alle chitarre e voce, Maury Cardella alle tastiere e voce, Davide Spina alla batteria, Gioacchino Corso al basso.

La band propone alcuni dei più grandi successi della musica internazionale in chiave riarrangiata. Hanno suonato nei più noti locali di Palermo e provincia e partecipato a diverse interviste radiofoniche. I componenti del gruppo sono: la giovane vocalist Laura Cascino, il chitarrista e cantante Joey Vinci che insieme al batterista Davide Spina erano membri della storica band The Mirrors, il tastierista Maury Cardella e il bassista Gioacchino Corso. In lavorazione altri brani che costituiranno il loro primo album.