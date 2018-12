Kalsa, nasce l'Oratorio di San Filippo Neri: il primo concerto dedicato alla gioia di vivere

Domenica 23 dicembre alle ore 17, presso la chiesa di Santa Maria della Pietà di via Torrremuzza, 1, nel quartiere della Kalsa a Palermo, nascerà l'Oratorio di San Filippo Neri. Per l'occasione si terrà un concerto di beneficenza “La Joie De Vivre” diretto da Maria Grazia Tornabene (soprano). Dal 2005 la compagnia dell'Immacolata e San Filippo Neri si propone di diffondere il carisma di San Filippo, animando incontri di formazione sulla storia della Chiesa e la vita dei Santi che si alternano a momenti di preghiera comunitaria e musica sacra.

“Si organizzano per i bambini e per gli adolescenti iniziative culturali e ludiche per promuovere la crescita spirituale e umana delle nuove generazioni - afferma Don Giuseppe Di Giovanni, neo parroco della chiesa di Santa Maria della Pietà - Grazie al contributo dei musicisti e degli artisti che domenica si esibiranno gratuitamente il ricavato delle offerte libere servirà per ampliare le attività dell'Oratorio e per intensificare l'opera di prevenzione con il metodo della pedagogia della grazia di San Filippo Neri, educatore dei giovani. Con questa ed altre iniziative che abbiamo in programma cercheremo di avvicinare sempre di più i giovani della Kalsa alla loro parrocchia”. Dopo il concerto, alle ore 18.30, sarà celebrata la Santa Messa.