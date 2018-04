L'ukulele hawaiano dell'ucraina Jerry Springle a Palermo, il concerto alla Fabbrica 102

Jerry Springle, nome d'arte di Oksana Semchenkova, giovanissima scrittrice e cantante ucraina che si esibirà alla Fabbrica 102 giovedì 3 maggio a partire dalle 22.15, suona l'ukulele, lo strumento solare delle Hawaii.

L'artista propone un live intimo e delicato con ukulele e kalimba eseguendo brani del proprio repertorio alternati a tributi riarrangiati in chiave del tutto personale. Da 4 anni in giro per il mondo, a Ottobre del 2017 Jerry Springle arriva per la prima volta in Italia per un tour di 24 date. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.