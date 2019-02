Jennider Batten in concerto, l'icona pop della musica anni Ottanta al Teatro Santa Cecilia

La chitarrista più famosa del mondo, la colonna portante dei tour di Michael Jackson, una vera icona pop della musica anni Ottanta e non solo. Questo è Jennifer Batten, ovvero una diva indiscussa della musica internazionale. La chitarrista di New York sarà in concerto l’8 aprile alle 21,30 al teatro Santa Cecilia, nell’omonima via, a Palermo. Diventata famosa grazie ai “Bad World Tour, 1987-1989”, il “Dangerous World Tour, 1992-1993” e l’ “HiStory World Tour 1996-1997” di Michael Jackson, la Batten ha un curriculum di grande spessore e vanta collaborazioni in progetti di Michael Sembello, Joe Diorio, Steve Trovato, Steve Lynch e Jeff Beck. La scaletta vede in lista, oltre a brani tratti dai dischi della stessa Batten, un lungo omaggio a Jackson e Jeff Beck. Sul palco anche: John Macaluso alla batteria, Giacomo Chiaretti l basso e Gianluca Braggi alle chitarre. Il biglietto di ingresso costa da 20 euro, compresi i diritti di botteghino. I ticket si possono comprare o al botteghino del teatro o su www.bluetickets.it. Il concerto è organizzato da In the Spot Light.