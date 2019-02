Marco Cappelli acoustic trio per la rassegna Jazz Vanguard, il concerto al Tatum Art

Napoli, unisce Stati Uniti che unisce Giappone. Tutto questo grazie al Marco Cappelli acoustic trio, il 10 febbraio al Tatum art di Palermo inizia – con un primo set alle 19,30 e un secondo alle 21,30 - “Jazz vanguard”, la nuova rassegna del Tatum art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.

Marco Cappelli Acoustic Trio, formazione newyorkese "doc" del chitarrista napoletano residente da anni negli Usa, presenterà “The Nesbø Project”, ultimo lavoro discografico dedicato all’opera dello scrittore noir norvegese Jo Nesbø. Per l’occasione la formazione di trio si espande a quintetto, includendo il pluri-osannato clarinettista Oscar Noriega e la poli-tastierista e musicista elettronica Shoko Nagai.

La rassegna continuerà nelle settimane a seguire. Il 17 febbraio c’è Israel Varela con the last labyrinth project featurin Ben Wendel, il 28 febbraio Dayana Stephens quartet featuring Aaron Parks Ben Street e Jeff Ballard, il 10 mazo Alice Ricciardi e Pietro Lussu, il 17 marzo Chiara Pancaldi e Roberto Tarenzi, il 24 marzo Johnny o’ neal, il 31 marzo Mauro Schiavone trio, il 7 aprile The italian trio e il 17 aprile New York motion. Partecipare ai singoli spettacoli costa 10 euro per il set delle 19,30 e 15 euro per quello delle 21,30.