Atmosfere vivaci, sound frizzante: al Blue Brass il concerto "Jazz reunion"

Atmosfere vivaci con un sound armonico e frizzante per il concerto “Jazz Reunion” in programma per la stagione concertistica “Brass Talent” della Fondazione The Brass Group al Blue Brass - Ridotto dello Spasimo, mercoledì 7 febbraio alle ore 21.30.

Jazz Reunion è un gruppo composto da musicisti che collaborano da tempo dando vita a sessions dinamiche. La splendida voce di Laura Vassallo, capace di virtuosismi vocali che mettono in risalto la sua preparazione, è accompagnata dal pianista Giuseppe Preiti, dalla contrabbassista Anna Maria Giannola e dal batterista Gianfranco Ficano. Il repertorio attinge dai grandi classici del jazz, spaziando dallo swing più divertente, alla bossa nova più sensuale, dando vita ad improvvisazioni tipiche del mood jazz.

Una serata all'insegna della bella musica da ascoltare e da vivere quella proposta dalla Fondazione The Brass Group che vuole sempre incoraggiare i giovani ad esibirsi e a produrre musica con un imprinting professionale di chi fa della musica lo studio in primis. Il costo del biglietto è di euro 5 euro incluso i diritti di prevendita.