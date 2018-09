"Jazz in fall", al via la rassegna autunnale di musica d'autore sul palco del Tatum Art

Il jazz dei giorni in cui l’aria rinfresca e cadono le foglie. Il jazz dei professionisti del genere. Il jazz internazionale che guarda a Palermo. Lunedì 24 settembre al Tatum art di Palermo inizia - con un primo set alle 19,30 e un secondo alle 21,30 - “Jazz in fall”, la nuova rassegna del Tatum art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.

A “sbagnare” musicalmente il palco sarà il Joy Garrison quartet. Joy Garrison, newyorchese e figlia d’arte, comincia a cantare sotto la guida di suo padre Jimmy Garrison, per anni contrabbassista dello storico quartetto di John Coltrane. Ha cantato nei più importanti locali di Manhattan al fianco di musicisti come Barney Kessel, Cameron Brown, Billy Heart, Ronnie Matthews, Hank Jones, Kevin Hubanks, Alberta Hunter solo per citarne alcuni. Il jazz, il gospel, il soul, il blues, il funk sono le sue passioni.

Da molti anni in Europa, ha all’attivo sei album all’attivo. Fa concerti in tutta Europa, proponendo la sua musica che attraversa tutte le forme espressive che il suo talento le consente. Numerose le partecipazioni a trasmissioni televisive e radiofoniche come solista o al fianco di artisti come Zucchero, Carmen Mc Rae, Giovanni Tommaso, Tony Scott, Renzo Arbore, Romano Mussolini, Gloria Esteban e tanti altri. Con lei sul palco: Valerio Rizzo al piano, Stefano India al basso e Giuseppe Urso alla batteria.

La rassegna continuerà nei giorni a seguire. Il 7 ottobre c’è il Tittarelli Presti quintet, il 17 ottobre Ricky Margitza italian quartet, il 23 ottobre Joel Frahm trio, l’1 novembre Martin wind trio featuring Gary Versace e Matt Wilson, il 5 novembre Steve Kuhn trio, il 15 novembre Carlo Atti quartet, il 25 novembre Bill Carrothers, il 4 dicembre Alessandro Lanzoni quintet, il 13 dicembre The new messangers. Partecipare allo spettacolo di Joy Garrison costa 8 euro il set delle 19,30, 12 euro quello delle 21,30.