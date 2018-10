Tra jazz vocale e musica originale, il concerto degli JasMind” all'Auditorium Rai

Domenica 21 ottobre, l’Auditorium Rai di Palermo (viale Strasburgo 19) ospita i JasMind in concerto. Quintetto jazz di recente formazione, i JasMind di cui fanno parte Sabrina Rizzo alla voce, Cataldo Barreca alla tromba, Riccardo Bertolino alla chitarra, Andrea Ferraguto alla batteria ed Emilio Maggiore al contrabbasso si esibiscono alle 18.00 in un evento ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

L’unione tra voce e tromba dà vita ad un gioco di armonizzazioni e spontaneità creativa. Un sound sofisticato e autentico si proietta verso il “nuovo” portando con sé elementi del jazz tradizionale. I JasMind sono un quintetto jazz di recente formazione con musicisti provenienti da esperienze musicali diverse. La ricerca di una sonorità originale è l’idea comune del gruppo che, traendo spunto da stili tra loro anche distanti, trova un ponte nella musica jazz. Il gruppo si esibisce all’Auditorium Rai con un repertorio che comprende standard del jazz vocale e strumentale, spesso rivisitati in chiave moderna, e brani originali come “Motivetto”, “Blexam”, “I don’t know who are you” e “Remembering you” composti dal trombettista e co-fondatore del gruppo, Cataldo Barreca. Special guest della serata è la violinista Serena Cosentino, musicista dalla personalità musicale ecclettica e versatile, che arricchirà gli spazi sonori con il suono vibrante del suo violino.