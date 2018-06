La musica indie vola a Palermo, il concerto di James Michael Rodgers alla Fabbrica 102

La musica indipendente internazionale protagonista alla Fabbrica 102 venerdì 22 giugno a partire dalle 22. James Michael Rodgers è un cantautore di Glasgow, in Scozia: ha pubblicato il suo album di debutto "Shame to be Alive" su un Vinile a 12" e per il download digitale l'anno scorso.

È stato prodotto dal maestro del suono underground di Glasgow, Luigi Pasquini (Outblinker, Bonnie Principe Billy) in un tradizionale stile analogico, dal vivo. James ha viaggiato in seguito per l'Europa e alla fine si è trasferito a Berlino dove ora è diventato un membro di spicco della fiorente scena popolare. Con la sua voce forte e soul e l'intensa complessità della chitarra, intreccia canzoni genuine e senza tempo che sono state paragonate ad artisti del calibro di John Martyn, Van Morrison, Nick Drake e Jeff Buckley.