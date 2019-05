Musica e motoakkianata, Jack & the Starlighters in concerto al Rodeo Drive

Una domenica da trascorrere in musica con i motociclisti e gli amanti delle due ruote rombanti. Jack & the Starlighters suonano il 26 maggio alle 13,30 al Rodeo drive in via Atenasio 8/A in occasione della “Motoakkianata di Monte Pellegrino”, appuntamento arrivato alla ventunesima edizione.

I motociclisti si raduneranno alle 9 al centro commerciale Forum Palermo in via Pecoraino, alle 11 raggiungeranno Monte Pellegrino e n seguito il Rodeo Drive, dove saranno accolti dal rock di Jack and the Starlighters. La band, capitanata da Gioacchino Cottone alla voce, promette «una serata rock, dove tutti si divertiranno tra performance e battute». Gli altri componenti della band sono: Danilo Mercadante alla chitarra, Dario Lo Giudice al basso e Fabrizio Pacera alla batteria. In scaletta i brani del beat italiano e inglese degli anni Sessanta, ma anche tanto rock anni Settanta. Non mancheranno brani di Otis Reddding.