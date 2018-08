Jack & The Starlighters in concerto al Nautoscopio, musica dal vivo in riva al mare

Un nuovo concerto, in attesa del grande salto. Quella del primo video – già girato e montato - e di quelli che verranno, accompagnati dalle loro canzoni inedite, destinate a diventare tormentoni dall’inverno di quest’anno all’estate del 2019 compresa.

Nell’attesa della rivoluzione musicale che metteranno a segno da autunno, la rock band siciliana Jack & the starlighters riscalda i motori con un nuovo show agostano in una location che è ormai una tradizione nel loro percorso musicale. Appuntamento allora domenica 12 agosto al Nautoscopio in piazzetta capitaneria di porto a Palermo. Il capitano della ciurma, Gioacchino Jack Cottone Gioacchino Cottone alla voce, promette «una doppia serata rock, dove tutti si divertiranno tra performance e battute». Gli altri componenti della band sono: Danilo Mercadante alla chitarra, Dario Lo Giudice al basso e Fabrizio Pacera alla batteria. In scaletta brani di Elvis Presley, Adriano Celentano, Led Zeppelin, Jerry Lee Lewis, Queen e Nada. Il gruppo canterà anche alcuni canzoni inedite come “La Gitana”, “Il fuoco e l’aria” e “La Gitana”. In scaletta anche brani di Otis Reddding.

«Vi invitiamo a esserci – consiglia Jack – perché in estate non troverete altri nostri concerti pubblici, dato che siamo occupati con gli ultimi ritocchi ai nostri inediti». L’ingresso a entrambi gli appuntamenti è libero. Jack & the starlighters nascono nel 2002. Jack è la voce solista, Dario Lo Giudice il bassista, Danilo Mercadante la chitarra solista e il tastierista, Fabrizio Pacera il leader della batteria e delle percussioni. Il gruppo ha in attivo oltre 4 mila concerti tra piazZe, locali e apparizioni televisive. Tra queste ultime spiccano l’essere stati doppiamente protagonisti di due scherzi organizzati dal programma televisivo “Le iene” di Italia uno.