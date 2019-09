Jack & the Starlighters in concerto, musica di fine estate a Sanlorenzo Mercato

Una serata rock, per salutare l’estate che sta finendo. E allora è tempo di schierare Jack & the starlighters, il 13 settembre alle 21,30 al SanLorenzo Mercato in via San Lorenzo 288 a Palermo.

La band, capitanata da Gioacchino Cottone alla voce, promette «una serata rock, dove tutti si divertiranno tra performance e battute». Gli altri componenti della band sono: Danilo Mercadante alla chitarra, Dario Lo Giudice al basso e Fabrizio Pacera alla batteria. In scaletta i brani del beat italiano e inglese degli anni Sessanta, ma anche tanto rock anni Settanta. Non mancheranno brani di Otis Reddding.