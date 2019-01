Mercoledì universitario e rock, il concerto degli Jack & the Starlighters da Officina Di Dio

Un mercoledì bestiale e tremendamente rock, in un locale anch’esso bestiale e tremendamente rock. Jack & the Starlighters tornano il 9 gennaio alle 21 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo, nel corso della serata universitaria.

La band, capitanata da Gioacchino Cottone alla voce, promette «una serata rock, dove tutti si divertiranno tra performance e battute». Gli altri componenti della band sono: Danilo Mercadante alla chitarra, Dario Lo Giudice al basso e Fabrizio Pacera alla batteria. In scaletta i brani del beat italiano e inglese degli anni Sessanta, ma anche tanto rock anni Settanta. Non mancheranno brani di Otis Reddding. Jack & the starlighters inoltre faranno ascoltare al pubblico alcuni loro brani inediti, in primis “La Gitana”.