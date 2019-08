Jack & the Starlighters a San Lorenzo, musica rock e stelle cadenti al Nautscopio

Non un concerto, ma un superconcerto. Di quelli che resteranno nella storia, per le luci e le scenografie. Jack & the Starlighters portano e sperimentano il loro nuovo show il 10 agosto alle 22 al Nautoscopio in piazzle Capitaneria a Palermo, di fronte Porta Felice, accanto l’area del porticciolo della Cala.

La band, capitanata da Gioacchino Cottone alla voce, promette «una serata rock, dove tutti si divertiranno tra performance e battute». Gli altri componenti della band sono: Danilo Mercadante alla chitarra, Dario Lo Giudice al basso e Fabrizio Pacera alla batteria. In scaletta i brani del beat italiano e inglese degli anni Sessanta, ma anche tanto rock anni Settanta. Non mancheranno brani di Otis Reddding. Tutte le canzoni saranno accompagnate da immagini coordinare con la musica, trasmesse su un videowall.