Che domenica bestiale ma anche rock, Jack & the Starlighters in concerto al Mood Club

Una domenica bestiale e tremendamente rock, in un locale tutto nuovo. Jack & the starlighters saranno il 3 marzo alle 21,30 il Mood club, il locale di via delle Prigioni 52m, accanto al carcere Ucciardone. La band, capitanata da Gioacchino Cottone alla voce, promette «una serata rock, dove tutti si divertiranno tra performance e battute». Gli altri componenti della band sono: Danilo Mercadante alla chitarra, Dario Lo Giudice al basso e Fabrizio Pacera alla batteria. In scaletta i brani del beat italiano e inglese degli anni Sessanta, ma anche tanto rock anni Settanta. Non mancheranno brani di Otis Reddding. Jack & the starlighters inoltre faranno ascoltare al pubblico alcuni loro brani inediti, in primis “La Gitana".