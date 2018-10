Giubbotti di pelle, moto e rock: il concerto degli Jack & the starlighters all'Indian bikers

Le moto, il rock, gli hot dog, i giubbotti di pelle, le birre e tutto ciò che sa di trasgressione. Serata speciale per Jack & the starlighters, che porteranno il loro rock il 26 ottobre alle 21,30 nella sede dell’Indian bikers mc in via Petralia Sottana 22.

La band, capitanata da Gioacchino Cottone alla voce, promette «una serata rock, dove tutti si divertiranno con canzoni dei Doors, dei Led Zeppelin e di Elvis Presley». Gli altri componenti sono: Danilo Mercadante alla chitarra, Dario Lo Giudice al basso e Fabrizio Pacera alla batteria. L’ingresso nel club, che raramente si apre alla città con eventi del genere, è libero. Chi possiede una moto di grossa cilindrata e un vestiario adatto sarà automaticamente protagonista della festa.