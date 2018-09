Jack and the Starlighters, il concerto per il gran finale della stagione al Nautoscopio

La band migliore, per chiudere il locale simbolo dell’estate di Palermo. Ci penseranno Jack and the starlighters a completare il ciclo degli show del Nautoscopio di Palermo domenica 30 settembre alle 21,30 in piazzale capitaneria di porto, sulla costa del Foro Italico.

La band, capitanata da Gioacchino Cottone alla voce, promette «una serata rock, dove tutti si divertiranno tra performance e battute». Gli altri componenti della band sono: Danilo Mercadante alla chitarra, Dario Lo Giudice al basso e Fabrizio Pacera alla batteria. In scaletta i brani del beat italiano e inglese degli anni Sessanta, ma anche tanto rock anni Settanta. Il gruppo canterà anche alcuni canzoni inedite. In scaletta anche brani di Otis Reddding. L’ingresso al locale è libero.