Giovedì sera sulle note dei Queen, il concerto degli Jack & the Starlighters da Officina Di Dio

Un giovedì bestiale e tremendamente rock, in un locale anch’esso bestiale e tremendamente rock. Jack & the Starlighters tornano il 21 febbraio alle 22 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo. La band, capitanata da Gioacchino Cottone alla voce dedicherà parte del repertorio a omaggiare i Queen, gruppo di riferimento del quartetto, con tante guest star. Jack & the starlighters inoltre faranno ascoltare al pubblico alcuni loro brani inediti, in primis “La Gitana”.