Iverson Sanders Rossy sul palco del Tatum Art, il concerto per la rassegna jazz

Una serata a tutto jazz, con uno dei più grandi pianisti americani a fare da padrone di casa. L’Iverson Sanders Rossy jazz trio è protagonista l’11 marzo alle 19,30 e alle 21,30, protagonisti del nuovo appuntamento della rassegna “Jazz Vanguard” al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.

Ethan Iverson, al pianoforte, Joe Sanders al contrabbasso e Jorge Rossy alla batteria daranno vita a una serata dove sarà bello essere degli appassionati di jazz. L’ingresso costa 10 euro per il turno delle 19,30, 15 euro per lo show delle 21,30. Jazz Vanguard tornerà il 3 aprile con l’Eddie Gomez trio, il 9 aprile Danilo Rea trio feat. Ares Tavolazzi & David King, il 12 aprile Nillson Matta & Chico Pineiro Brazilian mood, il 26 Aprile Jorge Rossy vibes trio feat. AL Foster e il 15 maggio Aaron Goldberg Trio. L’ingresso ai concerti al Tatum Art per la rassegna “Jazz Vanguard” costa 10 euro il turno delle 19,30 (15 euro per l’Eddie Gomez Trio e il Danilo Rea trio), 15 euro il turno delle 21,30 (20 euro per l’Eddie Gomez Trio e il Danilo Rea trio).