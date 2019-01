Human Feel e la musica live, al Tatum Art il concerto per la rassegna "Jazz Vanguard"

I principi del jazz del secolo in corso. Non c’è altro modo per definire gli Human Feel, protagonisti del nuovo appuntamento il 29 gennaiio al Tatum art di Palermo inizia - con un primo set alle 19,30 e un secondo alle 21,30 - “Jazz vanguard”, la nuova rassegna del Tatum art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.

Il quartetto “all star” vede protagonisti Jim Black, Andrew D’Angelo, Chris Speed e Kurt Rosenwinkel. Combinando jazz e virtuosismo, con sguardo aperto e tanta curiosità, Human Feel ha avuto un’influenza cruciale negli ultimi venti anni tanto per i musicisti quanto per gli ascoltatori, crocevia centrale per i filoni musicali che si sono susseguiti.

La rassegna continuerà nelle settimane a seguire. Il 3 febbraio c’è il David Kikoski trio, il 10 febbraio il Marco Cappelli acoustic trio feat Oscar Noriega & shoko Nagai, il 17 febbraio Israel Varela the last labyrinth project featurin Ben Wendel, il 28 febbraio Dayana Stephens quartet featuring Aaron Parks Ben Street e Jeff Ballard, il 10 mazo Alice Ricciardi e Pietro Lussu, il 17 marzo Chiara Pancaldi e Roberto Tarenzi, il 24 marzo Johnny o’ neal, il 31 marzo Mauro Schiavone trio, il 7 aprile The italian trio e il 17 aprile New York motion. Partecipare ai ingoli spettacoli costa 10 euro per il set delle 19,30 e 15 euro per quello delle 21,30.