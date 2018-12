"Human as possible", giovedì sera all'insegna di un concerto live ai Chiavettieri

Giovedì 13 dicembre, presso “ai Chiavettieri” Wine Bar di Palermo, a partire dalle ore 22:00 si terrà l’evento A/V intersection che vedrà l’esibizione del duo di musicisti 'human as possibile' che insieme alla visual Serena Pantaleo si esibiranno in una performance audiovisiva.

Serena Pantaleo scenografa palermitana, mescola le sue passioni per lo spettacolo e per l’animazione digitale realizzando video-scenografie e mapping per spettacoli e performance musicali. Human as Possible, noto anche come HAP, è un collettivo sonoro fondato da Giovanni Di Giandomenico e Marcello Cangemi. La musica di HAP nasce dai diversi background di entrambi i membri, i quali hanno compiuto un notevole sforzo per evitare di essere associati a qualsiasi genere musicale. Ingresso libero.