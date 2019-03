Una serata di musica al femminile, le Hot Wheels in concerto all'Officina Di Dio

Una serata di musica al femminile, scritta e interpretata da donne. Sabato di musica il 9 marzo alle 22,30 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo. Protagonisti della serata sarannogli Hot Wheels unicorsni rosa. In scaletta Garbage, No Doubt, Alice Merton, The Cardigans e altri. Seguirà djset. L’ingresso al locale è gratuito.