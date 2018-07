Hollywood Memories alla GAM, il concerto per la rassegna estiva del Teatro Massimo

Sabato 7 e domenica 8 luglio alle ore 20.30 nel Chiostro della Galleria d’Arte Moderna sarà possibile assistere al concerto Hollywood Memories per la stagione estiva del Teatro Massimo: la Massimo Kids Orchestra diretta da Michele De Luca eseguirà alcuni brani di famose colonne sonore cinematografiche.

Siamo abituati a definire l’arte cinematografica come quella dell’“immagine in movimento”, ma la colonna sonora di un film costituisce un elemento fondamentale del suo fascino. Riusciamo a pensare a Colazione da Tiffany senza evocare la malinconica canzone Moon river di Johnny Mercer e Henry Mancini, o a 2001 Odissea nello spazio senza sentire immediatamente le potenti note di Also sprach Zarathustra di Richard Strauss? E anche queste musiche, magari nate decenni prima dei film nei quali abbiamo imparato a conoscerle ed amarle, rimangono indissolubilmente avvinte alle immagini di celluloide (o digitali). In un concerto di giovani non potevano mancare naturalmente le musiche dei grandi film Disney di compositori come Alan Menken o di John Williams per Harry Potter e Schindler’s List.

La Massimo Kids Orchestra è composta da oltre 120 ragazzi di età a partire dai 7 anni, che provengono dalle esperienze più diverse e con differenti percorsi di alfabetizzazione musicale alle spalle; con il supporto dei tutors dell’Orchestra del Teatro Massimo scoprono la musica e il senso di appartenenza alla comunità. Ha debuttato nel 2017 al Teatro di Verdura con “Let’s Kids” insieme alle altre due formazioni giovanili del Teatro Massimo, il Coro di voci bianche e il Coro Arcobaleno. Tra i concerti dei quali è stata protagonista negli ultimi mesi: Il pupazzo di neve, Dreams come true, SuperOttoni & Friends, Mozart & The Kids, (H)èllozen.

Biglietti (posto unico non numerato): Intero 15 euro, ridotto 12 euro, per i titolari di Card Under35 10 euro. Gli abbonati alla stagione di opere e balletti 2018 hanno diritto alla riduzione. La biglietteria del Teatro Massimo è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 18.00. La biglietteria presso la GAM (via Sant’Anna, 21) è aperta nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio. Grazie a una convenzione stipulata con AutoradioTaxi Palermo sarà possibile recarsi in taxi agli spettacoli della stagione estiva del Teatro Massimo alla GAM e al Teatro di Verdura usufruendo di un servizio a prezzo fisso riservato esclusivamente al pubblico di Summerwhere 2018.