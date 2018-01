Sinfonie oltre il Natale, il concerto di arpa e flauto della Ecu Classic Orchestra a Palermo

Città di Palermo, Assessorato alla Cultura e Associazione Ecu European Culture University presentano "Harp & Flute" Sinfonicamente oltre il Natale, un concerto di arpa e flauto con la Ecu Classic Orchestra. La direzione artistica è di Francesco Panasci. L'appuntamento è per sabato 20 gennaio alle ore 21 nella Chiesa Santa Maria in Valverde, Largo Cavalieri di Malta, a Palermo.

Il progetto musicale

Giorgia Panasci, Harp e Francesca Milano, Flute note nel panorama musicale nazionale saranno accompagnate dall’orchestra d’archi Ecu Classic Orchestra formata da 15 professori musicisti e diretti dal Maestro Gaetano Colajanni, proporrà un repertorio ricercato e originale esplorando alcune delle più importanti composizioni per flauto, arpa e orchestra. Un concerto, ma doppio concerto, in cui l'arpa intrattiene un dialogo galante con il flauto e con l'orchestra, dando vita a una serie di sonorità di rara bellezza.

Il programma

- Concerto in Do maggiore KV 299 (297c) per flauto, arpa e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart (cadenza per arpa e flauto di Pillney); concerto in Sib per arpa e orchestra di Georg Friedrich Haendel (trascrizione e cadenza originale per arpa di Marcel Grandjany; concerto in Re maggiore KV 314 per flauto e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart (cadenza per flauto di Donjon).

Un programma di “tutto rispetto”. Un concerto di alto livello che trova spazio nell’ambito delle attività post natalizie del Comune di Palermo dove a seguito investitura ottenuta dalla Città di Palermo in “Capitale dei Giovani e della Cultura”, si pregia di considerare l’iniziativa culturale di altissimo profilo anche e soprattutto per le giovanissime e talentuose artiste coinvolte e che oggi trovano spazio espressivo nello loro città nativa insieme alla riconosciuta Ecu Classic Orchestra diretta dal grande maestro Gaetano Colajanni dal curriculum transfrontaliero.

Vivacità, calore ed espressività contraddistinguono le due artiste; le loro esibizioni sono sempre emotivamente coinvolgenti e alternano semplicità e linearità a vigore e totale padronanza dei rispettivi strumenti fondendosi perfettamente con l’organico orchestrale. Giorgia Panasci e Francesca Milano svolgono attività di ricerca oltre che di diffusione del repertorio per flauto e arpa, al fine di calcare palcoscenici di tutta Italia e all’estero esportando il brand Sicilia. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili