Gli HalfChicken al teatro alla Guilla, sul palco il concerto dall'eco rhythm and blues selvaggio

Il Teatro alla Guilla presenta il concerto degli HalfChicken: appuntamento per sabato 7 aprile alle 21. Ingresso 7 euro più 3 euro tessera associati annuale.

Gli HalfChicken sono cinque ragazzi che suonano un rhythm and blues selvaggio, principalmente influenzato dal rock'n'roll classico degli anni '50 e dai suoni caraibici che hanno originato lo ska primitivo di quell'epoca. Nel loro personale "immaginario collettivo" convivono sia Louis Jordan e Laurel Aitken che il sound di Fats Domino e Bobby Charles, tutti responsabili incolpevoli delle loro canzoni. La band ha portato il suo travolgente show dai palchi della Sicilia fino a quelli dei Paesi Baltici, pubblicando un EP - "Stoney House Rockin" - che racchiude lo spirito della band, fra unisoni di chitarra e sax e ritmi shuffle e boogie.

Nel 2015 creano la web-serie "The History of Rock'n'Roll according to HalfChicken" che racconta la storia di alcuni artisti, pilastri del genere, meno noti rispetto ai grandi nomi del rock'n'roll. La band: Luca Mazzola, voce e chitarra, Alberto Petrigno, contrabbasso, Melo Clemente, piano, Vincenzo Salerno, sax tenore e baritono e Piero Alessi, batteria.