Pop, jazz, fusion e tanta musica: i Guna band in un concerto sul palco del Tatum Art

Attivi da trent’anni nel mondo della musica, in nome della qualità e dell’allegria. La Guna band suona l’8 febbraio alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo. Guna realizza una linea musicale estremamente aperta e sensibile alle più svariate influenze pop, jazz, fusion. Il tutto sintetizzato alla luce latin sound.