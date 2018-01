Guna Band & Papin, la musica jazz lunga 30 anni: il concerto al Ridotto dello Spasimo

Altro immancabile appuntamento per i venerdi al Blue Brass. Sul palco l’atteso concerto della Guna Band & Papin, venerdì 25 gennaio alle ore 21.30 al Ridotto dello Spasimo.

Un set dinamico, allegro con musica latin - jazz, quello proposto dalla band per la rassegna degli artisti residenti di fama internazionale della Fondazione The Brass Group al Ridotto dello Spasimo in collaborazione con l’Associazione Culturale Papin. La band sarà composta da Guna Sergio Cammalleri - congas & timbales, Pino Delfino - bass, Natale Pagano - piano, Orazio Maugeri - saxes, Emanuele Maugeri - saxes, Sebastiano Inasana - trombone.

Guna Band vanta ben 30 gli anni di attività sul territorio nazionale che ha coinvolto buona parte dei musicisti più rappresentativi dell'isola: Diego Spitaleri- (pianoforte), Riccardo Lo Bue - (basso), Paolo Mappa- (batterie e timbales), Giuseppe Bellanca - (voce), Orazio Maugeri - (sax), Stefano D’Anna - (sax), Elvio Ghigliordini - (Flauto traverso), Gianni Gebbia-(sax), Marvi La Spina - (piano & arr.), Salvatore Pizzurro- (trombone), Vito Giordano - (tromba & flugelhorn), Domenico Riina - (tromba), Nico Riina - (tromba), Aldo Nicolicchia (flauto traverso), Filippo Rizzo - (basso).

E poi ancora Mauro Schiavone - (pianoforte), Paul Rodberg - (trombone), Carlos Del Pino- (basso), Giuseppe Urso - (batteria), Antonello Messina - (pianoforte & key), Salvatore Bonafede - (pianoforte), Riccardo Randisi - (pianoforte), Totò Pizzo - (trombone), Ninni Pedone (sax), Marcello Szccoll -(vibrafono), Santi D'angelo - ( chitarre), Rosario Gaiardo - (batteria), special guest Ray Mantilla - (congas, composer & arranger), Cicci Santucci - ( tromba & arranger), Angel Gabino Toriente - (percussione), Riccardo Diaz (composer), Rolando Bueno -(pianoforte & arranger), Roberto Terranova - (pianoforte), Marcos Siquiera -(basso), Francesco Lo Cascio - (vibrafono), Sebastiano Alioto - (batteria), Lindo Negri - (chitarra).

Con queste formazione Guna realizza una linea musicale estremamente aperta e sensibile alle più svariate influenze Pop, Jazz, Fusion, il tutto sintetizzato alla luce Latin Sound. Partecipa quale unica presenza siciliana alla rassegna nazionale dei gruppi Jazz emergenti tenutasi a Forlì e successivamente al festival di Umbria jazz '87 edizione che coinvolse: Miles Davis, Sting, Manhattan Trasfer, Gil Evans, Tito Puente ed altri ancora. Nel 2017 Guna Band 30 years promossa da l'associazione culturale Papìn mette in piedi una vera e propria Reunion di artisti e di pubblico aggiungendo nella fattispecie pubblico di giovane età che ha ballato a ritmo di latin jazz.

La selezione artistica è curata dal direttore della Scuola Popolare di Musica, Maestro Vito Giordano in collaborazione col docente di Management dello spettacolo, Fabio Lannino. Il costo del biglietto è di euro 10 oltre i diritti di prevendita.