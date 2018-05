Messa e concerto gospel, musica alla parrocchia del Santissimo Salvatore

Sabato 26 e domenica 27 maggio la Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre organizza due giornate di testimonianza a Palermo nella Parrocchia del SS. Salvatore (Corso dei Mille 751).

Testimone sarà Padre Rodrigo Rios Batista, sacerdote brasiliano, che parlerà delle difficoltà della Chiesa nel suo Paese dove il numero di cattolici è fortemente diminuito nel corso degli ultimi decenni, in favore di una sempre maggiore diversificazione religiosa con una proliferazione anche delle sette. La crescente diversità religiosa ha provocato un aumento dell’intolleranza e in alcuni casi veri e propri conflitti. Gli orari delle celebrazioni sono i seguenti. Sabato ore 18 Santa Messa, ore 21 Adorazione Eucaristica a sostegno dei cristiani perseguitati. Domenica SS. Messe: ore 9.30 e 11.30. Alle ore 18 si terrà un concerto di beneficenza del Gospel Project Choir. I proventi saranno devoluti ad un progetto ACS a sostegno della comunità cristiana in Myanmar. La Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre sostiene da 70 anni la Chiesa in tutto il mondo – realizzando circa 6mila progetti l’anno in 145 paesi – e denuncia costantemente le violazioni alla libertà religiosa.