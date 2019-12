l Goød Falafel si sciolgono: l'ultimo concerto del trio palermitano al Camus 

Sabato 21 dicembre i Goød Falafel si esibiranno live al Camus per il loro ultimo concerto: il trio palermitano formato da Laura Messina, Vincenzo Schillaci e Sergio Schifano, dopo un ep, un lp accolti in modo molto positivo dalla stampa specializzata e un centinaio di concerti in tutta Italia sempre colmi di pubblico, annuncia la fine del progetto Goød Falafel. Dopo il live, la serata proseguirà con il dj set della crew di Bangover, altra piccola tappa di avvicinamento al Festival Sys di musica elettronica che si terrà a Palermo tra il 26 e il 29 dicembre.

“Dopo anni pieni di emozione, di momenti di felicità e di esperienze indimenticabili, è arrivato per noi il momento di andare avanti, di provare nuove esperienze che possano ancora una volta stimolarci e farci crescere ed è per questo che vi invitiamo ad un ultimissimo concerto di questa meravigliosa avventura che è stata l'esperienza Goød Falafel - spiega la band -. Abbiamo pensato fosse giusto voltare pagina e farlo col vostro affetto sotto al palco, sarà per noi il modo per ridare indietro tutto quello che abbiamo ricevuto in questi anni. Ringraziamo già ora tutti quelli che ci sono stati vicini durante questi 6 anni, chi si è alternato nelle varie formazioni, chi ci ha ospitato nel proprio locale in giro per l'Italia e chi con il proprio bagaglio e affetto ci ha aiutato e supportato facendoci crescere come persone e come musicisti - prosegue il trio -. Vi aspettiamo quindi per chiudere con voi questo ciclo vitale e vogliamo farlo senza un briciolo di tristezza nel cuore perché questa grande famiglia che chiamiamo Goød Falafel ci ha dato tanto e la sua fine per noi è solo l'inizio di infinite possibilità".

I Goød Falafel si formano e consolidano a Palermo attorno alla voce di Laura, cui si affiancano l’elettronica e il basso di Vincenzo e la chitarra e i synth di Sergio: il trio spazia dalla new wave al synth pop degli anni 80 fino alla electronic music dei nostri giorni, con grande interesse per le sonorità nord europee e una attenzione spiccatamente mediterranea alla melodia. Dopo i primi anni di sperimentazioni e cambiamenti di formazione, approdano ad una maturazione delle loro sonorità sognanti e materiche a un tempo, in equilibrio tra astrazione elettronica e tangibilità pop. Prima testimonianza discografica di questo percorso è il loro Ep, pubblicato nel gennaio 2014 per Qanat Records (distribuzione Good Fellas), contenente quattro brani e due remix (di Stop&Play e DrLR). Dal 2012 collaborano col visual artist 3112HTM, che ne cura l’estetica, ha prodotto le grafiche dell’Ep.