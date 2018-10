"How far can you fly", il concerto di Giuseppe Milici e Valerio Rizzo al Tatum Art

"How far can you fly". Giuseppe Milici armonica e Valerio Rizzo piano è una di quelle alchimie rare. Questo Duo incarna appieno la bellezza dell'incontro tra due musicisti di grande talento. In questo progetto si cimentano in un dialogo che mette in luce le loro sensibilità e insieme affronteranno un percorso che da Bill Evans porterà fino al pianista palermitano Luca Flores, l'autore che ha composto la meravigliosa Ballad che dà il nome al progetto. Domenica 4 novembre alle ore 21.30 al Tatum Art di via dell'Università 38. Numero telefonico per la prevendita: 3890035290.