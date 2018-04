Le colonne sonore dei film americani in concerto, Giuseppe Milici al Country Club

Sabato 21 aprile al Country Time Club appuntamento con Giuseppe Milici Plays Soundtracks. Un repertorio di colonne sonore di alcuni tra i più importanti compositori italiani ed americani: Nuovo Cinema Paradiso e Per le antiche scale (E. Morricone), Il Postino (L. Bakalov), The Shadow Of Your Smile (J. Mandel), Midnight Cowboy (J. Barry).



Giuseppe Milici all'armonica, Antonio Zarcone al pianoforte, Luca Garlaschelli​ al contrabbasso, Fabrizio Francoforte alla batteria. Posto Unico non numerato. Eventi a numero chiuso.