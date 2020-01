Giuseppe Mandalari meets Kate Worker, il concerto live al Miles Davis jazz club

Un ritorno sulle scene palermitane che si attendeva decisamente da tempo. Stiamo parlando di Giuseppe Mandalari. L’artista sarà in concerto il 12 gennaio alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Dopo 30 anni di assenza Giuseppe Mandalari ritorna a Palermo ed incontra musicalmente Kate Worker, per un duet vocale in cui proporranno un viaggio tra gli standard dell’american song book, repertorio quest’ultimo che ha accompagnato la vita di entrambi come una colonna sonora. Soltanto dopo i suoi 40 anni, Giuseppe ha deciso di ritornare sul palco per recuperare questa passione e da un incontro con Kate a Siracusa lo scorso aprile, in occasione del Sicilian In Jazz, di cui Giuseppe è direttore artistico, è nata l’idea di questo concerto esclusivo.

Al Miles Davis Jazz Club, saranno accompagnati da una formazione jazz, che vedrà al pianoforte Riccardo Randisi, al contrabbasso Riccardo Lo Bue e alla batteria Fabrizio Giambanco. Il repertorio spazierà nel mondo dei grandi crooners, da Frank Sinatra a Nat King Cole, sino a Tony Bennett; con brani ricercati di Cole Porter, Gershwin, Ellington, Basie, Gillespie. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l'aperitivo o la cena. Ingresso con consumazione.