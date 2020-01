Canzoni alla Spina, Giulia Militello duo in un concerto live a Palermo

Una nuova rassegna, nel locale più elegante della città, da inaugurare con una cantante che spicca. Il Giulia Militello duo è in concerto domenica 26 gennaio alle 21,30 da Spina a Palermo in piazzetta della Messinese 6 per inaugurare il ciclo di concerti “Canzoni alla Spina”.

La serata comincia alle 19 con l’aperitivo servito al tavolo a base di salumi, formaggi, pizza, mandorle, olive e non solo. Seguirà il concerto di Giulia Militello. La sua voce, caratterizzata da un timbro caldo e pulito, abbraccia uno stile eclettico, plasmato dalle numerose e variegate influenze che spaziano principalmente tra soul, jazz e pop Da settembre 2018 Giulia è voce e testimonial musicale del nuovo spot televisivo per Allianz Italia, con la cover di “Have a nice day”, brano degli Stereophonics, per l’occasione arrangiato da Vittorio Cosma, tastierista, compositore e produttore discografico.

Con Giulia, il chitarrista palermitano Emilio Garofalo, diplomato all'Accademia di Musica Moderna Amm National School. Studia attualmente chitarra jazz al conservatorio di Palermo, dedicandosi parallelamente alla chitarra folk, con particolare interesse per le tecniche fingerstyle. Spina è aperto dalle 19. Ingresso libero. Per posteggiare è possibile scegliere il parcheggio di via Garibaldi, a 5 minuti dal locale.