Aperitivo e musica, Giulia Militello in concerto da Opensea club a Isola delle Femmine

Un giovedì sera fatto di aperitivo e musica. La nuova generazione della musica si vede tutta nella voce di Giulia Militello trio, il 25 luglio all’Open sea club, il nuovo lido di viale Marino, sul lungomare di Isola delle femmine.

La serata inizierà alle 20 con l’aperitivo in riva al mare, dove sarà possibile godere del tramonto con l’isolotto sullo sfondo. Si potranno così gustare: bruschette con verdure grigliate e formaggio, tris di fritture con panelle, arancinette e crocchette, bruschette con caponata siciliana, olive, mozzarelline, timballo di riso venere con salmone, avocado, rucola e peperone rosso, tabbouleh di verdure con tonno, pomodoro e agrumi. L’aperitivo costa 12 euro, comprensivo di bevanda alcolica o analcolica o birra.

Alle 22 al via il concerto del Gulia Militello trio. La voce della cantante, caratterizzata da un timbro caldo e pulito, abbraccia uno stile eclettico, plasmato dalle numerose e variegate influenze che spaziano principalmente tra soul, jazz e pop. Nel 2017 prende parte all’undicesima edizione di X Factor Italia, arrivando alla fase dei Boot Camp. Da settembre 2018 è voce e testimonial musicale del nuovo spot televisivo per Allianz Italia, con la cover di “Have a nice day”, brano degli Stereophonics, per l’occasione arrangiato da Vittorio Cosma, tastierista, compositore e produttore discografico. In scaletta, tra le altre, brani di Norah Jones e Amy Winehouse.