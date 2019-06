"Diventeremo adulti", il concerto live di Giulia Mei sul palco dello stand Florio

Va in scena allo Stand Florio, domenica 04 agosto alle ore 21:00, per la rassegna di musica e teatro #standfloriolive il live di Giulia Mei.

L’artista presenterà la sua ultima eccellente produzione discografica dal titolo "Diventeremo adulti" per l'etichetta “Il cantautore necessario” e distribuita da Discoteca Laziale.

Il progetto di Giulia trae ispirazione dalle principali scuole cantautorali italiane, in particolare da quella genovese di De André, Tenco e Fossati, e da quella francese (Brel e Brassens sopra tutti), introducendo però al contempo elementi folk, pop e indie rock. Il risultato di queste commistioni è un album particolarmente eclettico, che si propone di fare da ponte tra vecchie e nuove suggestioni.

Tutto il lavoro ruota attorno al pianoforte, strumento principale di accompagnamento di Giulia, che si definisce appunto una “cantautrice al pianoforte”. Sul palco, insieme a Giulia (piano/voce), ci saranno: Vittorio Di Matteo (chitarre), Ferdinando Piccoli (batteria), Massimo Provenzano (basso) e Giorgio Di Maio (tastiere e programmazioni).