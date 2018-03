Musica, parole ed emozioni per il concerto di Giulia Mei, il live al Ridotto dello Spasimo

Un nuovo appuntamento per i venerdi al Blue Brass, un concerto che vede protagonista la giovane artista Giulia Mei con la sua band il 30 marzo alle ore 21.30 al Ridotto dello Spasimo.

Giulia Mei, dopo aver ultimato a Roma le registrazioni del suo prossimo disco, prodotto da Edoardo De Angelis e anticipato dal singolo “Tutta colpa di Vecchioni”, torna a esibirsi in pubblico accompagnata dalla sua band, composta dalla chitarra di Vittorio Di Matteo, il basso di Massimo Provenzano e la batteria di Ferdinando Piccoli e Giorgio Di Maio alle tastiere. La Mei canterà i brani del suo nuovo album, in uscita nel 2018, e le tracce di “Pianopiano” pubblicato nel 2016. Reduce da importanti concorsi musicali, come Musicultura, vincitrice del Premio Alberto Cesa e attualmente finalista al Premio De Andrè, Giulia Mei proporrà le proprie canzoni, nelle quali tutte le esperienze umane trovano spazio, e dove è la vita con tutte le sue sfaccettature, la vera protagonista.

Tante le influenze: da De Andrè a Vecchioni, da Gaber a Cohen, con l’intento di fondere la tradizionale canzone d’autore, con sonorità caratterizzate da elementi proveniente dal pop. Musica, parole ed emozioni, queste sono le tre parole chiave del percorso musicale di Giulia Mei, che sfiorando i tasti del pianoforte setaccia e tocca con la voce il lato più profondo dell’anima di chi ascolta, coinvolgendola in un unico, puro e positivo sentimento d’arte, all’interno di uno spettacolo dove non mancano monologhi e riflessioni di vario genere. La selezione artistica è curata dal direttore della Scuola Popolare di Musica, Maestro Vito Giordano in collaborazione col docente di Management dello spettacolo, Fabio Lannino. Il costo del biglietto è di 10 euro oltre i diritti di prevendita.