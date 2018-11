Rossini, un genio sorridente e tormentato: appuntamento al Teatro Politeama

Giovanni Gavazzeni e Anna Tedesco protagonisti del terzo incontro musicale della domenica con il Quartetto Jupiter dell'Orchestra Sinfonica Siciliana che eseguirà alcune musiche del compositore pesarese

Era un genio sorridente e tormentato Gioachino Rossini. Per gli Incontri musicali della domenica, a 150 anni dalla morte del compositore, al Politeama Garibaldi, nell’Aula rossa, domenica 2 dicembre alle ore 17,30 è la volta Giovanni Gavazzeni che con Anna Tedesco parlerà diffusamente del pesarese. “Più lo si conosce e meno si penetrano le ragioni del suo animo, del suo silenzio.”Con i due musicologi ci sarà il Quartetto Jupiter dell'Orchestra Sinfonica Siciliana che eseguirà alcune musiche di Rossini. Il Quartetto è composto da Gabriella Federico, Sergio Guadagno (violini), Enrico Corli (violoncello), Michele Ciringione (contrabbasso). In programma Tre Sonate a quattro per due violini. Biglietto unico al Botteghino del Politeama (5 euro).