L'eco di Londra fa tappa a Palermo, la musica di Bozart sul palco del Quattro Mani

Mercoledì 5 settembre alle ore 19.30 al Quattro Mani, ristorante di via Francesco Riso 3, è di scena il concerto di Giorgio Cosentino, in arte Bozart, musicista palermitano ormai residente in Inghilterra.

Classe 1990, dopo vari anni di studio nella sua città, Giorgio Cosentino segue i passi della sua più grande passione e vola nella capitale inglese. E' a Londra che il 28enne suona la chitarra e insegna musica. Legato a Palermo dalla nascita, quello al Quattro Mani è solo uno dei tanti concerti che il giovane palermitano tiene nella sua città d'origine. "I ragazzi di Quattro Mani mi aprono le porte del loro ristorante per suonare i miei brani - scrive -. Io li ringrazio e ve li suono con le chitarre del buon Lucio Di Martino che le immola alle mie accordature pagane". L'ingresso al locale a due passi dalla Kalsa costa 12 euro ed è comprensivo di un cocktail e del buffet.