La regina del pop italiano in un concerto a Palermo, Giorgia al Teatro di Verdura

Giorgia sarà al Teatro di Verdura di Palermo il 6 luglio. Con “Pop Heart Summer Nights” il pubblico potrà cantare i più grandi successi di Giorgia ed ascoltare in versione live i brani tratti da “Pop Heart”.

Proprio come fatto nella scelta della “tracklist” dell’album, durante i concerti Giorgia seguirà il flusso di accordi e armonie mescolando “Pop Heart” ai suoi pezzi in una dinamica di suono continuativa. “Pop Heart” è l’ultimo album di Giorgia, certificato disco di platino. Un’emozionante raccolta di grandi successi nazionali e internazionali, selezionati e reinterpretati da Giorgia e riarrangiati da Michele Canova. L’album contiene featuring con Tiziano Ferro sul brano “Il conforto”e con “Ainé” sulle note di “Stay”, oltre ai camei di Eros Ramazzotti (“Una storia importante”) ed “Elisa” (“Gli ostacoli del cuore”).

La scaletta del nuovo tour, prodotto da Vivo Concerti ed organizzato in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management, è ricca di grandi successi. “Ogni sera non so cosa uscirà da me - ha commentato Giorgia al debutto di Milano - il mio è un viaggio terapeutico, non sono mai sicura di niente e la voce risente di tante cose, non solamente fisiche, anzi spesso sono mentali ed emotive. Un tempo studiavo di più. Ma se perdi il gusto di quello che fai diventa tutto ragionato e la musica e il canto non possono essere qualcosa di ragionato. Ogni volta è diverso, poi succede la magia! La prima parte dello show sarà incentrata sui pezzi di “Pop Heart”, “Le tasche piene di sassi” di Jovanotti, “Una storia importante” di Eros Ramazzotti, “Gli ostacoli del cuore” di Elisa e Ligabue, “Sweet Dreams” degli Eurythmics, “Come neve” di Marco Mengoni.

Lo stage si trasformerà improvvisamente in una discoteca anni con il batterista Mylous Johnson che vestirà i panni di un dj con un medley di classici disco, su cui irromperà Giorgia per interpretare “I Feel Love” di Donna Summer. Poi l’atmosfera diventerà più intima, quasi cantautorale con “Un’amore da favola”, “Girasole”, “Anima” È un evento Associazione culturale “Woodstock”. Biglietti su Ticketone e Sicilia Ticket al costo di 86,25 euro (Diamond), 71,30 euro (Gold) e 57,50 euro (Silver, non numerato). Inizio spettacolo ore 21:30.