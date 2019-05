Jazz, Brasile e musica: il concerto di Giorgia Meli trio sul palco del Tatum Art

Prendi il jazz, prendi il Brasile, prendi una delle migliori cantanti siciliane e il gioco è fatto. Il Giorgia Meli quartet sarà l’17 maggio alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo. Giorgia Meli, Lino, Nicola Negrini e Giuseppe Nuccio porteranno un repertorio prettamente brasiliano, habitat naturale della cantante. In scaletta brani di Joyce, Pixinguinha, Guinga, Barroso, Marisa Monte.