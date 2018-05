Gigi D'Alessio fa il bis con un doppio concerto in Sicilia, il live al Teatro di Verdura

Gigi D’Alessio aggiunge un secondo appuntamento siciliano al già annunciato concerto di Zafferana Etnea (8 agosto). L’artista partenopeo il 10 agosto sarà anche al Teatro di Verdura di Palermo. I due appuntamenti siciliani fanno parte della tournée estiva che lo porterà sui palchi di tutta Italia.

Dopo l’atmosfera magica dei teatri e la parentesi oltreoceano, D’Alessio riporterà la sua musica sotto i cieli italiani, insieme alla sua inseparabile band: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre. Insieme ai successi di 25 anni di carriera, i fan potranno cantare insieme a Gigi i brani dell’ultimo album, “24.02.1967”, uscito in occasione del suo 50° compleanno e di recente ripubblicato in una edizione speciale impreziosita dal dvd “Il giro del mondo in 50 storie”.

I biglietti per i concerti, una produzione Music Life Srl in collaborazione con Live Nation ed organizzati in Sicilia dalla Show Biz, sono disponibili presso le prevendite abituali. Per la data di Zafferana Etnea (8 agosto) sono state predisposte quattro tipologie di biglietti: gradinata numerata 46 euro, gradinata non numerata 35 euro, gradinata numerata ridotto 41,40 euro e gradinata non numerata ridotto 31,50 euro. Per l’appuntamento del 10 agosto al Teatro di Verdura di Palermo sono disponibili i seguenti tagliandi: fossa e poltronissima 62 euro, poltrona 56 euro, distinti 46 euro e gradinata non numerata 36 euro.