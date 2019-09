Gianni Gebbia al Borderline, il concerto del venerdì tra sassofono e voce

(Jòraku) Gianni Gebbia, suonatore di sassofono soprano e contralto italiano, ha iniziato il suo concerto da solista nel 1990 a seguito di un invito di Jost Gebers degli FMP a suonare a Berlino nel leggendario Total Music Meeting con Gebbia insieme a Steve Lacy, Lindsay Cooper, Dietmar Diesner e Rudiger Carl.

Dopo questa profonda esperienza, e stimolato dai consigli di Steve Lacy, Gebbia ha continuato con forza e concentrazione uniche la sua ricerca personale sul sassofono solista suonando nella maggior parte dei festival specializzati in Europa, Stati Uniti e Giappone. Nel corso degli anni gli assoli di Gebbia hanno trasformato e toccato molti lati diversi di questa forma dalla ricerca del rumore alle melodie attraverso una profonda padronanza delle tecniche di respirazione circolare che Gebbia ha imparato attraverso il compianto maestro delle launeddas sarde Dionigi Burranca.

I critici considerano gli assoli di Gebbia come uno dei più interessanti della seconda generazione di improvvisatori insieme ad artisti simili come Ned Rothenberg e John Butcher. Oggi molti musicisti nella scena solista hanno dichiarato di essere fortemente influenzati dalle registrazioni soliste di Gianni Gebbia degli anni '90, come nel caso del suonatore di sax solista Colin Stetson, John Berndt, Ryoko Ono, Mick Barr e molti altri.

In tutti questi anni di esibizioni da solista, Gebbia ha registrato i seguenti cd: Body Limits (dischi Splasch), H-Portraits (Rastascan) sessione di Tarocchi sonici Arcana Maior (Rastascan) e un LP per dischi Soundmetak intitolato Call of Daruma. Di recente lo scrittore inglese Brian Morton ha citato le opere di Gebbia tra i sax più indispensabili.

opere soliste in un articolo pubblicato dalla rivista The Wire intitolato "The Primer: lone horns". Le qualità drammatiche ed espressive degli assoli di Gebbia sono diventate una forte attrazione per parecchi ballerini Butoh dal Giappone come Masaki Iwana, Tadashi Endo, Akiko Takada, Sonda Ikumi così come attori e registi come Vanessa Redgrave, Pina Bausch e artisti visivi. Gebbia ha tenuto molte masterclass e lezioni sul suo approccio in alcune prestigiose istituzioni come Cal Arts a Los Angeles, The New School a New York, Vancouver Jazz Festival, Sonoma State University e Arfi a Lione, Francia, oltre a una video lezione sulla respirazione circolare sul Canale TED.

Gianni Gebbia ha anche suonato in duetto con altri grandi maestri del sassofono solista come: Evan Parker, Michel Doneda, Alessandro Bosetti, Jon Raskin, Katsura Yamauchi, Louis Sclavis, Petras Visnauskas e Vitas Labutis. Attualmente sta lavorando a una nuova registrazione solista dal titolo: "Sicilian Chants" che sarà pubblicata alla fine del 2013.