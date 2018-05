I più grandi successi di sempre in una notte, il concerto di Gianna Nannini al Verdura

Gianna Nannini annuncia il terzo atteso concerto in Sicilia: appuntamento per martedì 21 agosto a Palermo al Teatro di Verdura, nella programmazione dell’Estate al Verdura 2018.

Il live di Palermo (organizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita), concluderà la “triade” siciliana del Fenomenale Tour, che vedrà la Nannini esibirsi anche il 18 agosto al Teatro antico di Taormina e il 19 agosto Teatro in Piazza Scandaliato a Sciacca). "Fenomenale - il tour" vede una formazione d’eccezione composta da Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Will Medini alle tastiere, sequenze e programmazioni, Daniel Weber al basso, Moritz Muller alla batteria, Isabella Casucci, Annastella Camporeale e Roberta Montanari ai cori. In questi speciali concerti estivi, Gianna Nannini riproporrà le canzoni del nuovo album di inediti Amore Gigante in un crescendo in cui si alterneranno tutti i suoi successi.