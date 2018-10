Swing e bellezza con Giada e i Sib, il concerto sul palcoscenico del Palab

Prendi un po’ di canzoni note italiane degli anni Cinquanta e Sessanta, regalagli freschezza con nuovi arrangiamenti swing e il risultato è un concerto a tutto divertimento, per chiudere con allegria la settimana.

Serata di swing e bellezza con Giada e i Sib sabato 27 ottobre al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò). Alle 22 saliranno sul palco Giada e i Sib, ovvero la cantante Giada La Manna con la sua band. Insieme proporranno un repertorio fresco e coinvolgente dal gusto retrò, arrangiando i classici della musica italiana degli anni Cinquanta e Sessanta in chiave ska, reggae, beat e rock’n’roll con autoironia e voglia di divertirsi insieme al pubblico. In scaletta brani come “Perdono”, “Se bruciasse la città”, “Ritornerai”, “Messico e Nuvole” e tanti altri in versioni del tutto originali e frizzanti. Il pubblico potrà usufruire del servizio ristorante, della pizzeria e dell’area bambini sin dalle 20.