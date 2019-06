Germano Seggio presenta l'album "Alta quota", il concerto allo stand Florio

Sarà in concerto allo Stand Florio, domenica 23 giugno alle ore 21:00, per la rassegna di musica e teatro #standfloriolive, il chitarrista siciliano Germano Seggio, per presentare Alta Quota, il suo nuovo album di inediti uscito il 9 novembre (distribuito da Azzurra Music). Terzo progetto discografico dell’artista, Alta Quota è un concept album che trae ispirazione dalle Dolomiti, coniugando pop, rock e natura.

Le nove tracce che compongono l’album, sette brani inediti più la famosa Mad World riarrangiata in due versioni, hanno come fil rouge i luoghi incantevoli delle Dolomiti: da “Braies”, a “Corno Bianco”, a “49 bis”, che è la strada che attraversa la Val Pusteria e conduce oltre confine a Lienz, ad Alta Quota, la title-track, che è anche l’unico brano eseguito soltanto con la chitarra. Germano Seggio, classe '75, nasce e vive a Palermo. Conseguita la laurea in Chitarra Moderna presso la Middlesex University e la specializzazione in Chitarra Jazz presso la West London University, si dedica all’attività didattica, fondando e dirigendo la Modern Music Academy di Palermo.

In più occasioni, Germano si trova a dividere il palco con indiscussi Guitar Heroes del panorama internazionale come Steve Vai, Ricky Portera, Scott Henderson, Paul Gilbert, Maurizio Solieri, Mike Stern, Alberto Radius, Andrea Braido e Carl Verheyen. Il suo primo CD Back to Life, che vanta la partecipazione dell’artista Paola Folli in veste di “special guest”, è presentato al grande pubblico in occasione dell’apertura dei concerti di Raf ed entra nelle programmazioni radio a livello internazionale (Olanda, Inghilterra, Stati Uniti). Nel 2010 pubblica Life Box, suo secondo lavoro discografico strumentale che lo conferma tra i più talentuosi chitarristi nazionali e, al contempo, ne testimonia la maturazione in veste di compositore.

Nel 2012 si aggiudica il Tour Music Festival quale vincitore del concorso “Best Guitarist”. Nel 2014 fonda la band “I Kalvi”, con la partecipazione degli artisti americani Jonathan Kane (drum) e Dave Soldiers (fiddle) con cui pubblica l’album “Music 4 Highways”. Recentemente Germano ha suonato per Mauro Ermanno Giovanardi (La Crus), Nabil Salameh (Radiodervish), Sarah Jane Morris e Antonio Forcione ed ha condiviso il palco con Piero Pelu’ e Lorenzo Fragola. In occasione del Salina Film Festival dei Fratelli Taviani, introduce le esibizioni live di Raf.