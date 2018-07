Il valzer del Gattopardo in piazza, le musiche del celebre film al Politeama

Sabato 28 luglio, in piazza Ruggiero Settimo, tutte le musiche più famose del celebre film. Il concerto sarà diretto da Nicola Marasco.

Come nacquero le musiche del Gattopardo? La storia di alcune musiche ormai patrimonio dell’immaginario musicale italiano è descritta nel folder che sarà distribuito gratuitamente agli spettatori del concerto di sabato 28 luglio alle ore 21 in piazza Ruggiero Settimo. Non ci saranno solo le celebri note del “Gattopardo” di Nino Rota ad allietare gli spettatori nel concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana ma anche tante altre melodie. Questo il programma: Nino Rota, Concerto per archi; Il Gattopardo, ballabili; 8 e 1/2, suite, La strada, suite. L’Orchestra sarà diretta da Nicola Marasco. Biglietto unico 5 euro.